ＩＶＥ（アイヴ）・チャン・ウォニョンの虚偽内容を流布していた、悪徳ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「脱オタク収容所」運営者の有罪が確定したことを受け、ウォニョンの所属事務所・ＳＴＡＲＳＨＩＰエンターテインメントが「どんな場合でも善処しない」とコメントしたと３０日、現地メディアの日刊スポーツなどが報じた。これに先立ち２９日、韓国最高裁判所は情報通信網法上名誉毀損および、侮辱の疑いで起訴されている「脱オタ