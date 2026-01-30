第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、関東・東京地区からは山梨学院（山梨）、花咲徳栄（埼玉）、専大松戸（千葉）、佐野日大（栃木）、横浜（神奈川）、帝京（東京）の6校が選ばれた。昨秋の関東大会を制した山梨学院をはじめ、同大会の4強が順当に選出。大注目は準々決勝で専大松戸に敗れ、選出が微妙だった横浜だ。昨年の大会ではエースの奥村頼人（ロッテ）に加え