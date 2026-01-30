30日（金）、吉本興業株式会社がウルフドッグス名古屋に所属する宮浦健人（26）と、マネジメント契約を締結したと発表した。 宮浦は日本トップレベルのオポジットとして活躍し、令和7年度天皇杯では所属するウルフドッグス名古屋のチーム優勝に貢献し、自身も大会MVPに選出されるなど2028年のロサンゼルスオリンピックでの活躍が期待される。 吉本興業株式会社はお笑い芸人が多く所属する芸能プロダクションとして有