タレントの小倉優子、料理研究家のリュウジが29日、都内で行われた味の素の「『料理のねばべき展』メディア発表会」に登場。小倉が「料理の悩みってブラックボックス化していますね」と明かした。【画像】小倉優子＆料理研究家・リュウジの「宣言」同社は29日より、料理にまつわる心理的・実践的な不自由さをなくし、日々の暮らしの中で自由に料理する人を増やしていくことを目指す「料理自由化プロジェクト」を本格始動した。