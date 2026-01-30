群馬県選挙管理委員会は２９日、衆院選の期日前投票が始まった２８日は、県内で３８６５人が利用したと発表した。２０２４年の前回選の同時期の６２・８％にとどまっている。投票所入場券の配達遅れなどが影響しているとみられる。入場券が２月２〜４日に配達される見通しの太田市では、前回同時期の３３・１％にとどまる２３９人だった。市選管は「まだ期日前投票が始まっていないと思っている人がいるのでは」とみる。２８日