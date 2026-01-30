日本補聴器工業会は、国内の難聴者に対する補聴器普及率は２０２５年に約１６％にとどまっていたとする調査結果を発表した。同様の調査を行う欧州なども含めた１７か国中では１６位と低迷しており、同会は、公的支援のあり方などに課題があると指摘している。調査は国内の補聴器メーカー１０社でつくる同会などが３年ごとに実施している。今回は２５年７〜８月、難聴者も含めた約１万４０００人を対象とし、国内の人口構成など