「第１９回週刊実話杯」（３０日、川口）２日目は２Ｒで鈴木章夫（浜松）が最年長勝利記録を更新したばかり。川口のベテラン・篠崎実（７６）＝９期＝も２日目８Ｒで気を吐いた。３０線５枠からコンマ０６のトップＳを決めて３周目には２番手を確保。４周目に運天諒雅（川口）を差して先頭。まくりで迫る花田一輝（浜松）を封じて押し切った。篠崎よりも２歳上の鈴木章の勝利に「励みになったよ」と、負けずにハツラツとしたレ