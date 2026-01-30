Image: NIG_online こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。雨の日の外出、傘選びに迷うことってありませんか？「リュックが濡れない大きさが欲しい」「でも、車の乗り降りでバタバタしたくない」 そんな、あちらを立てればこちらが立たずな悩みをうまくまとめてくれるのが、「NURASAN-27s」です。使い手のことを考えた工夫が詰まっていて、雨の日の移