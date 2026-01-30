お笑いコンビ・野性爆弾が３０日、ニッポン放送のラジオ番組「中川家ザ・ラジオショー」にゲスト出演した。番組では、リスナーから「くっきー！さんはベッキーさんにあやかって改名したというのは聞いたことがあるが、ロッシーさんはどのような理由から今の芸名になった？」という質問が届いた。これに対しロッシーは「ザコシとケンコバさんです」と、ハリウッドザコシショウとケンドーコバヤシが芸名を付けたと明かした。