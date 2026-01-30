【モデルプレス＝2026/01/30】元KAT-TUNの中丸雄一が出演するトークバラエティ「まるどりぃ〜ココだけの話〜」（ABCテレビ／毎週土曜深夜1時〜深夜1時30分※初回は深夜1時10分〜）が2月7日より放送・配信されることが決定。女優でタレントの井口綾子とドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダとともに、ゲストの知られざる面を掘り下げていく。【写真】中丸らとタッグ組むドラァグクイーン、素顔が美しすぎ◆中丸雄一らMC「ま