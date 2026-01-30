近年増えてきている猫の問題行動 愛猫の問題行動に悩む飼い主さんは、少なくないでしょう。「問題行動」とは、実は人の視点からできた言葉です。人にとっては問題となる行動でも、猫にしてみればごく当たり前の正常な行動であることが多いため、簡単にはやめさせられないからです。 猫の問題行動の要因には、不適切な飼育環境、完全室内飼育による刺激不足（退屈）、飼い主の間違った対応、病気があると考えられています