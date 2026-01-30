まだまだ寒い日が続いていますが、これから洋服を新調するなら、春まで長く使えそうなアイテムを選ぶのが賢い選択かも。今回は【ユニクロ】から、ウールなどに比べて軽やかに着こなせる、コットン素材のカーディガンやセーターをご紹介します。1枚でもレイヤードでも楽しめて、スタイリングもしやすい「優秀トップス」があれば、冬→春のシフトも上手くいきそうです。 キレイめカジュアルスタイル