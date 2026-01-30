映画「ウィキッド」シリーズでは女優としても活躍した歌手アリアナ・グランデが、2018年当時の自身のファッションに込められていた心の状態を明かした。アリアナにとってその年は、元恋人マック・ミラーの急死、さらに前年のマンチェスター公演で起きたテロ事件の余波など、精神的負担が重なった時期だった。 【写真】2018年上はオーバーサイズのスウェット、下はブーツだけ…これでもカ