共産党／田村智子 委員長岡山・北区1月30日正午ごろ 衆議院選挙は中盤に入り、各政党の党首が全国を回って支持の拡大を訴えています。共産党の田村智子委員長が岡山市で政策を訴えました。 （共産党／田村智子 委員長）「大株主や大企業の利益ばかりを応援してきた自民党の政治を変える。国民の暮らし第一に変える。厳しい審判を下していこうではありませんか」 田村委員長は比例・中国ブロックの候補者の応援で