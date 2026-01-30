◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」受験シーズン本番。直前の過ごし方は合否を決める上で重要な要素になる。最難関を突破したこの人の「試験直前」はどうだったか。早実野球部から早大政経学部中退という異例の経歴を持ち、現役の東大野球部員でありながら、昨年７月中旬の司法試験に合格したスタンリー翔唯（かい）外野手（２年）である。さすがに野球部の活動は休止し、試験の準備に全集中したのかと思いきや、意外な答