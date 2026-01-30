第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の東京大会で２００９年以来１６年ぶり１０度目の優勝を果たした帝京は順当に選出され、１６年ぶり１５度目のセンバツ出場が決まった。春１度、夏２度の全国制覇を果たした名門も、１１年夏を最後に甲子園からは遠ざかっていた。ＯＢで就任５年目の金田優哉監督は「もう一度、強い帝京