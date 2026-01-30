ＪＲＡは２月８日の東京１０Ｒ・初音Ｓ（４歳上３勝クラス、牝馬限定・芝１８００メートル）を「アラブ首長国連邦大統領国賓訪日記念ザーイド＆ラシッド杯」に番組変更することを１月３０日、発表した。アラブ首長国連邦のムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領が国賓として訪日されることを記念し、記念競走を実施することになった。