中丸雄一、ドリアン・ロロブリジーダ、井口綾子が、2月7日からスタートする朝日放送テレビの新番組『まるどりぃ〜ココだけの話〜』（毎週土曜深1：00※初回・2回目は深1：10、放送後にはTVer配信）でMCを務めることが決定した。3人がゲストの知られざるエピソードを”丸撮り”。「まだテレビで話したことのない話」「他のバラエティで見せていないB面」をグイグイと深掘りする。【番組カット】ゴイゴイスー！今日も全力な津田