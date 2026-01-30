◇全農杯 2026年全日本卓球選手権大会ダブルスの部(1月29日〜2月1日、愛知・スカイホール豊田)混合ダブルスの松島輝空選手・張本美和選手ペアが、4回戦でストレート勝利。ベスト8入りとなる準々決勝進出を決めました。先日行われた同大会の男子シングルスと女子シングルスで、それぞれ一般の部での優勝を果たしていた松島選手と張本選手。ペアを組んで臨む混合ダブルスでも優勝を目指します。4回戦の相手は上村慶哉選手と三村優果