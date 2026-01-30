家電量販店の店頭に並ぶ米アイロボットの製品＝16日、東京都千代田区ロボット掃除機「ルンバ」を手がける米アイロボットのゲイリー・コーエン最高経営責任者（CEO）がオンライン取材に応じ、今春に日本で新製品を発売すると明らかにした。同社は米連邦破産法11条（日本の民事再生法に相当）の手続きを経て、生産を委託する中国企業の傘下に1月に入っており、新機種は経営再建に向けた一手となる。新ルンバは2月に発表し、世界