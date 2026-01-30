インドで感染が確認された「ニパウイルス感染症」。国外での感染はまだ報告されていないものの、アジア各国でウイルスの流行に警戒感が高まっています。一体どんな感染症なのでしょうか？専門医に聞きます。【写真を見る】致死率40〜75％「ニパウイルス」インドでヒト感染確認日本での流行の可能性は【ひるおび】高い致死率「ニパウイルス」ニパウイルスは、1998年〜1999年にマレーシアで初めて発生が確認され、2001年以降、バン