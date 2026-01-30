―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。サウナが苦手な著者が訪れたのは蒲田駅にある『カプセルイン蒲田』。2025年10月閉店直前に訪れた老舗店での願いは、今日も「すこしドラマになってくれ」◆