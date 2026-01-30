大仙市の道の駅で、建物の入り口の屋根が落下している様子が撮影されました。撮影されたのは28日の午後3時ごろ、道の駅なかせんです。画像では、建物の入り口の上に屋根がついていたとみられる跡があり、落下したとみられる屋根が手前に寄せられている様子が確認できます。撮影者は、「用事があって訪れたところ、入り口の屋根が落ちていてびっくりした。まさか落ちるとは思わなかった。今年の雪は去年よりもすごい印象」とコメン