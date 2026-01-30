キングレコード内レーベル EVIL LINE RECORDSとDazedが手掛ける新たな二次元キャラクターコンテンツ『I.ADORE』が本日1月30日にプロジェクトを始動。ショートアニメ第1話が公開された。 （関連：【映像あり】新キャラクターコンテンツ『I.ADORE』ショートアニメ第1話） 公開されたアニメには、プロジェクトの全9キャラクターが登場。プロローグで描かれた“不思議な夢”か