コラボカフェ『SQUARE ENIX POP UP CAFE』において、次回コラボが『ドラゴンクエストVII Reimagined』に決定した。 【画像】ドラクエ7のキャラクターや世界観が反映されたコラボメニュー コラボ期間中は「現代の世界」をイメージし、登場するキャラクターやゲームストーリーから着想を得たコラボメニューを展開する。 通期メニューとして、フード2品、ドリ