ANAホールディングスは、株主還元を強化する。配当性向を20％程度に維持することを基本として、2027年3月期から中間配当制度を導入する。6月開催の定時株主総会での承認が条件で、基準日は9月30日となる。株主優待制度は6月以降に刷新・拡充し、全日本空輸（ANA）の国内線「シンプル」運賃を5％割り引く制度を追加するほか、ツアー商品の割引率を現行の2〜5％から10％に拡大する。発行基準も変更し、総発行枚数を削減する。この他