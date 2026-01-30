ANAホールディングスは、2026年3月期第3四半期（2025年4月〜12月）の決算を発表した。純利益は1,392億円だった。売上高は1兆8,773億円、営業費用は1兆6,966億円、営業利益は1,807億円だった。セグメント別の売上高は航空事業が1兆7,076億円、航空関連事業が2,657億円、旅行事業が499億円、商社事業が1,174億円、その他が357億円だった。ANAブランドの国際線、国内線旅客とAirJapanでは旅客数、収入ともに前年同期を上回った。ピー