Ｂ２ベルテックス静岡は３０日、ＰＧ山本愛哉（２１）が肩鎖関節損傷で全治４週間ほどと診断されたと発表した。前節の熊本戦で負傷したとみられる。神奈川大４年の特別指定選手ながら、今季はここまで９試合に出場し、１試合平均１１・１得点で平均４アシストと主戦ガード級の活躍を見せていた。また、Ｃケニー・ローソン・ジュニア（３７）とＰＧ渡久地政睦（２３）が脳しんとうと診断されたことも発表。２選手とも今後の試合