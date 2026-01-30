第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の東北大会を制した花巻東（岩手）は順当に選出され、２年連続６度目の出場となった。注目は、昨季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏を父に持つ古城大翔（だいと）内野手（２年）。昨年１１月の明治神宮大会では、準々決勝の崇徳（広島）戦で木製バットながら左中間へソ