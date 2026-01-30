第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、２１世紀枠候補校に選出されていた士別翔雲は代表入りを逃した。長崎西、高知農が選出され、士別翔雲は補欠校となった。春夏通じて史上最北端からの甲子園出場には届かなかった。渡辺雄介監督は「士別翔雲の歴史はこういう負けから、逆境から１歩ずつ前に進んできた。この夏は必ず甲子園にたどりつきましょう」と