第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決定した。２枠ある２１世紀枠で、四国地区の高知農が長崎西とともに選出された。同校の甲子園出場は、春夏を通じて初めてになる。昨秋の高知県大会では準々決勝に進出。優勝校の明徳義塾に敗れたが、延長１０回にもつれ込み、２―３でサヨナラ負けという際どい内容だった。大会を通じて、エース・山