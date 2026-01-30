第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。２１世紀枠候補に推薦されていた県立の郡山（奈良）が選ばれなかったため、近畿の公立校は９８回目で初めて出場なしとなった。２０２５年の秋季近畿大会は、神戸国際大付（兵庫）、智弁学園（奈良）、大阪桐蔭、滋賀学園、東洋大姫路（兵庫）、近江（滋賀）、天理、橿原学院（ともに奈良）