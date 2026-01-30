第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、東北地区からは花巻東（岩手）、八戸学院光星（青森）、東北（宮城）の3校が選ばれた。昨秋の東北大会を制した花巻東は、明治神宮大会でもベスト4。元巨人の古城茂幸氏（49）の次男で主砲の古城大翔（2年）は今秋ドラフト候補に挙がるスラッガー。エース左腕・萬谷堅心も安定感十分だ。東北大会決勝で花巻東に敗れた八戸学院光星も