第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日に大阪市内で行われ、全３２校が決定。２枠ある２１世紀枠で九州地区の長崎西が高知農とともに選出された。同校のセンバツ出場は１９５１年以来７５年ぶり２度目。夏の甲子園には３度出場している。昨秋は長崎２位で九州大会に出場。唐津商（佐賀１位）を９―２（８回コールド）で下し、初戦を突破した。準々決勝は、優勝校でのちに