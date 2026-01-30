第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、北海道は北照が選ばれた。13年ぶり6度目。昨秋の北海道大会で白樺学園を2―0で破り優勝。全4試合に完投したエースの島田爽介（2年）が大黒柱だ。選抜では10年、13年に2度、ベスト8進出。過去最高の成績を目指す。