第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、戦力以外の特色を加味し、全国９地区の候補から２校が東西に関係なく選ばれる２１世紀枠で、高知農（四国）と長崎西（九州）が選出された。高知農は春夏を通じて初の甲子園出場となる。昨秋の高知県大会では、エース右腕・山下蒼生投手（２年）の安定した投球で準々決勝に進出。優勝校の明徳義塾に敗れたが、延