俳優の高橋文哉（24）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストの俳優・宮世琉弥（22）からのテレビ電話について語った。後輩で親交の深い宮世について「急にテレビ電話をしてくる」と高橋。「仕事が終わって家に帰る途中とかに、不在着信が入ってて。今撮影終わったって言ったら、ビデオでかかってくる。ご飯食べようとか」と明かし、「顔を見たいんだろうなと。顔は見えたほうがいいよね」と理