京都府がブランド化する「都まぐろ」＝京都市上京区京都府は30日、府北部で水揚げされる天然の小型クロマグロに「都まぐろ」との愛称を付けると発表した。漁獲量は和歌山県と並び近畿圏トップクラスだが、あまり知られていなかった。ブランド化で、知名度向上と漁業や観光業の振興につなげたいとしている。小型クロマグロは体重30キロ未満のものを指し、府では冬季に定置網で多く取れる。100キロ超の大型と比べて脂があっさり