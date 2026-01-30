３０日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京・東上野の路上で２９日夜、中国籍の男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる一方、３０日未明にも東京・大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。男性の車には約１億９０００万円入りのスーツケースがあったという二つの事件