第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、21世紀枠は長崎西（長崎）、高知農（高知）の2校が選ばれた。長崎西は75年ぶり、高知農は1947年の創部から一時廃部を乗り越え、80年目で悲願の初出場となった。寶馨・日本高等学校野球連盟会長は21世紀枠の選考について「選考にあたりましては、午前8時半からの21世紀枠推薦理由説明会で、9校それぞれの説明を受けた後、特別選考委員