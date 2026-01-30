「タンス預金なら、子どもに渡すときに贈与税の申告をしなくても大丈夫」と思っている人もいるかもしれません。しかし、贈与税がかかる可能性があることを考慮する必要があるでしょう。「タンス預金だから大丈夫」と自己判断する前に、正しいルールを知っておくことが大切です。 本記事では、タンス預金の贈与により税金がかかるケースや申告しなかった場合の影響を解説するとともに、500万円を非課税で贈与する