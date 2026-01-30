連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン・トキを演じ、改めてその高い演技力が幅広い世代から支持を得ている高石あかり(※「高」は正しくは「はしご高」)。高石が映画単独初主演を務めたのは、2025年に公開された本格アクション「ゴーストキラー」だった。同作のメガホンをとったのは、高石がプロの殺し屋を演じ、ブレイクのきっかけの1つともなった代表作「ベイビーわるきゅーれ」シリーズでアクション監督を担当した園村健介。そ