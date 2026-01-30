警察官を名乗る男からの電話などをきっかけに三重県津市の男性が約8900万円をだまし取られました。 警察によりますと去年9月、津市に住む60代男性の自宅の固定電話に、警視庁の警察官を名乗る男から「暴力団員の口座にあなたの名前で現金が入金されている」などと電話がありました。 その後、検事を名乗る男から「あなたが預金している現金を調べます」「これから毎日口座から現金を引き出してください」などと言われ