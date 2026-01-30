とんかつチェーンの「とんかつ新宿さぼてん」は、2月1日から、「北海道 熟成 ごまんてんロースかつ御膳」を、全国のレストラン店舗で販売する。期間限定で、2026年4月末までの予定。ごま由来のセサミンを含む国産銘柄豚「ごまんてん」を使用したロースかつ御膳。2025年1月に発売した期間限定商品で、好評を得たとして今年も再販売する。数量限定で販売し、価格は税込2,288円。大海老フライを組み合わせた「北海道 熟成 ごまんてん