【DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacationマリー・ローズ トゥインクル・ローズVer.】 10月発売予定 価格：26,180円 キューズQは、フィギュア「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacationマリー・ローズ トゥインクル・ローズVer.」を10月に発売する。価格は26,180円。 本商品は、女の子たちと甘いひとときを過ごすバカンスゲー