【一部商品価格改定のお知らせ】 1月30日 発表 ポケモンは、TCG「ポケモンカードゲーム」において、2026年5月以降発売の一部新商品のメーカー小売り希望価格を改定することを発表した。 今回「ポケモンカードゲーム」公式サイトにて「一部商品価格改定のお知らせ」を公開。2026年5月以降に発売される「拡張パック」を対象に価格改定を実施する予定で、改