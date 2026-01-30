北欧発フードロス削減アプリ『Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）』を運営するToo Good To Goの日本法人、Too Good To Go Japanは、グローバル展開21カ国目として日本でのサービスを開始した。なお、日本は同サービスにとってアジア初の展開国となる。【写真】お得においしいものを！アプリ利用方法同アプリは、これまで世界20カ国で展開し、累計5億食以上のフードロスを削減してきた。日本では、新宿・渋谷・目黒