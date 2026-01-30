多くの観光客で混み合う京都・清水寺近くの清水坂＝20日観光庁は30日、オーバーツーリズム（観光公害）対策に取り組む地域について、現状の47カ所から、2030年までに100カ所に倍増させる方針を26〜30年度の次期観光立国推進基本計画に盛り込むと明らかにした。観光公害に関する数値目標を同計画で掲げるのは初めて。47カ所は同計画への明記に先立ち対策が実施されていた。観光地の混雑や騒音被害が問題化する中、訪日客誘致を進