飲酒運転のトラックに衝突され、家族3人が死亡した事故現場＝2024年、群馬県伊勢崎市群馬県伊勢崎市の国道で2024年、トラックを飲酒運転して車に衝突させ、家族3人を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪に問われた元トラック運転手鈴木吾郎被告（71）の裁判員裁判が30日、前橋地裁（高橋正幸裁判長）であり、検察側は懲役20年を求刑した。弁護側は過失致死傷罪にとどまると主張し結審した。判決は2月13