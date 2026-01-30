ABCテレビの今村俊昭社長（63）が30日、大阪市の同局で新春社長会見に出席し、ダウンタウン松本人志（62）が局長（MC）を務める「探偵！ナイトスクープ」への復帰について「現状何か決まっていることはない」と語った。松本は24年1月、週刊文春との訴訟を理由に番組を休演。同11月に終結した。昨年11月にスタートしたインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で芸能活動を再開したが、ナイトスクープ復帰は